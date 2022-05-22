انت الان تتابع خبر شجار وشتائم في جنازة سمير صبري والهام شاهين بتصريحات نارية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، خلال تصريحات لها لـ"القاهرة 24"، حقيقة خلافها مع الفنانة غادة إبراهيم، خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في الإسكندرية.

ويأتي ذلك بعد أن اثارت غادة إبراهيم الجدل بالطريقة التي عبرت فيها عن غضبها بسبب منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع الجثمان، والشتائم التي اطلقتها بحق احد الفنانات، ورغم انها لم تسم الشخصيتين اللتين منعتاها من صعود الباص، لكنها ذكرت "إلهام بنت عفاف"، وأشارت مواقع مصرية أن الخلاف وقع بين غادة إبراهيم وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

وبناء على الجدل الدائر، أوضحت إلهام شاهين انه تم زج اسمها دون مناسبة، وقالت: "هي بتتكلم على أتوبيس أنا معرفش بتتكلم على إيه..أنا ولا روحت أتوبيس ولا شوفته، ولا شوفت غادة دي"، وتابعت: "وأنا مالي أمنع حد يروح دفنة، دا كلام عبيط ومحدش يهتم بيها هي مين دي؟".

وبسبب ما افتعلته غادة ابراهيم من ضجة في جنازة الفنان الراحل، قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقافها عن العمل لما بدر منها من مخالفات، وجاء في بيان النقابة: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات".

يذكر ان الفنان سمير صبري قد توفي صباح يوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض، وشهدت جنازته حضور كبير من الفنانين والإعلاميين، منهم الهام شاهين، ليلى علوي، نادية الجندي، يسرا، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأحمد السقا، وهاني رمزي، وغيرهم من الفنانين.