قبل ساعات من زفافهما.. أول صورة لـ بوسي مع عريسها مصفف الشعر هشام ربيع

ابو ظبي - احمد الجزار - تحتفل المطربة بوسي مساء اليوم، بزفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل.

ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين ومصففي الشعر على حضور حفل الزفاف، ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسي، أن يكون إعلان زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

كان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي، وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على أثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.

جدير بالذكر أن بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية أبيع الدنيا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.

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