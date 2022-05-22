نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إلهام شاهين: وشي اتحرق واتورم وعيني باظت في مسلسل “بطلوع الروح” (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الإصابات التي تعرضت لها أثناء تصوير مسلسل “بطلوع الروح”، الذي عرض في رمضان الماضي، واستعرض حياة “الدواعش”.

وقالت: “نفسيتي تعبت من فيديوهات تعذيب داعش للإيزيديات، والمشاهد اللي صوَّرناها في مسلسل “بطلوع الروح” كانت صعبة جدا وتنفيذها صعب جدا، ووشي اتحرق وورم واحمر والتهب وعينيا باظت، وقعدت يومين في الأوتيل وجابولي دكاترة يشوفوا حالتي”.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “أنا أخدت الصدمة الأولى لمسلسل “بطلوع الروح” قبل عرض العمل، وكنت عاملة قلق فظيع للناس، وأنا مكنتش بهتم بالهجوم عليَّا لأنى أتشرف بالرسالة اللى بقدمها في كل عمل أشارك فيه”.

وأضافت: “لازم نبقى كلنا جنود تحارب الإرهاب لأن الإرهاب ده أكبر كارثة، واشنطن رفعت الجماعة الإسلامية من قوائم الجماعات الارهابية لأنها هي صانعة الإرهاب”.

وردا على سؤال كيف كانت تجربة النقاب؟ قالت : “كانت مزعجة جدا وكنت مخنوقة ووزن اللبس ثقيل، غير السلاح اللي خلع رقبتي”.

وتابعت : طول الوقت كنت أطلب من المخرجة كاملة أبو ذكري خلع النقاب، لكن كان مستحيل طالما التصوير في الشارع، وعانيت في أحد المشاهد الطويلة بسبب حرارة الجو.

ورفضت إلهام شاهين والمخرجة كاملة أبو ذكري الاتهامات التي وجهها البعض لمسلسل “بطلوع الروح” بالإساءة للإسلام وصورة المسلمين.

وقالت إلهام شاهين : الغريب أنهم يصورون أفعالهم الإرهابية، كما حدث مع المصريين المسيحيين في ليبيا، والطيار الذي أحرقوه في القفص، وكلام الأيزيديات وقيامهم باختطاف الفتيات من الأهالي من أجل اغتصابهن، هذا ما يسيء للإسلام وليس المسلسل.

ومسلسل “بطلوع الروح” عرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2022 عبر قناة MBC مصر و”شاهد Vip”.

ومسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.