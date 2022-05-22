أبطال مسلسل “أبو العروسة” يرفضون تقديم جزء رابع (خاص)

ابو ظبي - احمد الجزار - علم “جوو 2 فن” أن معظم أبطال مسلسل “ابو العروسة” الذي حقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا، وشارك في بطولته النجوم سوسن بدر وسيد رجب ومدحت صالح ونرمين الفقي، رفضوا جميعًا التوقيع مع المنتجة منى قطب لتقديم جزء رابع من العمل.

وكانت الشركة قد بدأت مشوارتها مع عدد من الأبطال خلال تصوير الأيام الأخيرة من الجزء الثالث الذي عرض قبل رمضان، ولكن قوبل الطلب بالرفض من معظم النجوم بينهم سيد رجب الذي قال أنه استكفى بما قدمه من العمل ولا يريد أجزاءً جديدة، الموقف نفسه تكرر مع النجمة سوسن بدر.

يذكر أن الجزء الثالث من المسلسل الذي عرض قبل رمضان لم يحقق النجاح الكبير الذي حققه الجزأين السابقين، حتى أنه لم يكن موفقًا تاليفًا وإخرجيا وكان واضحًا فيه الإفلاس بشكل كبير، وكان الهدف من تقديمه مجرد استغلال لنجاح الجزأين السابقين.

الموسم الثالث من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سكوير للإنتاج الفني وأشرف على المحتوي الدرامي للمسلسل الكاتب يسري الفخراني وأشرف على الإنتاج المنتج إبراهيم حمودة والسيناريو والحوار والإخراج هاني كمال وبطولة سيد رجب وسوسن بدر وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد عادل ومدحت صالح واستمر عرض المسلسل في 45 حلقة حتى شهر رمضان الماضي.