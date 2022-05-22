فيفي عبده تعود من جنازة سمير صبري على ظهر ونش.. لهذا السبب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها بعد تشييع جثمان الفنان سمير صبري إلى مثواه الأخير في الإسكندرية عبر “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده وهي على ظهر ونش بعدما تعطلت سيارتها في الطريق أثناء عودتها من الدفن وقالت فيفي عبده “مساء الخير، دفنا الفنان سمير صبري ربنا يرحمة وينور قبره، والعربية عطلت في الطريق، وأنقذنا ونش سحب العربية لمصر بخير، أنا بكلمكم كده من الدور التاني». وظهر خلال الفيديو أن السيارة التي بداخلها فيفي عبده على ظهر ونش.

وشيعت جنازة الفنان سمير صبري مساء أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسافر عدد من النجوم إلى الإسكندرية حيث تم الدفن هناك.

ومن المقرر أن يقام عزاء سمير صبري الإثنين 23 مايو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.