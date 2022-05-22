انت الان تتابع خبر لماذا ! محمد رمضان كشف أسراراً عن شخصيته.. أول أجر تلقّاه صادم اليكم التفاصيل !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد النجم المصري محمد رمضان أنه ينشغل بهدف واحد منذ بداياته الفنية، وهو أن يكون أهم فنان في العالم العربي الإفريقي المصري، لافتاً إلى أنه تمكن في وقت قصير من أن يصبح الأعلى أجراً في مصر والوطن العربي.

وأشار خلال حواره مع مجلة The Nationalإلى أنه لا يحب البخل، وأن على مَن يريد أن يفعل شيئاً أو يشتري غرضاً ألاّ يتردد في ذلك، لافتاً إلى أنه مولع بصفة القوة والهيبة، وأن أي انسان يتسم بهاتين الصفتين ينال احترامه.وتطرق رمضان إلى القضايا التي واجهها في ساحات المحاكم، ومن أبرزها قضية منع نزوله إلى الشارع لما يتسبّب فيه من فوضى والتفاف الجمهور حوله، وأنه إذا أراد النزول الى الشارع عليه إبلاغ مديريات الأمن... وأضاف: "لم أيأس يوماً وكنت أؤمن بمبدأ المعافرة والمحاولة، وحاولت أن أدخل مجال التمثيل من بوابة المعد العالي للفنون المسرحية ولكنني فشلت فحاولت من بوابة أخرى وهي مسرحية "قاعدين ليه".وعن أول أجر تقاضاه، قال رمضان: "أول أجر كان 25 جنيهاً ولا تتخيل كم السعادة اللي حسيت بيها وأنا بشتري فاكهة لأمي" يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان مشاركته في مسلسل "المشوار" والذي عرض في رمضان الماضي.