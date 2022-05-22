نجيب ساويرس يعبر عن غضبه بسبب المطبات الصناعية بالطرق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:28 مساءً - أبدى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ، غضبه من المطبات الصناعية التي يمكن أن تتسبب في زيادة حوادث الطرق ، مؤكدًا أن هذه المطبات لا تمنع حوادث الطرق ، لكنها تتسبب في زيادة الحوادث ، موضحًا أن المطبات الصناعية تم وضعها بشكل خاطئ. الأماكن الخاطئة بالإضافة إلى عدم وجود إنذار قبل المطب الذي يسبب الحوادث.

وقال نجيب ساويرس إنه لو كان صاحب قرار لكان ألغى المطبات الصناعية ، لخطأ أماكنها ، وعدم التحذير أمامها ، مما يؤدي إلى وقوع حوادث طرق أو تحطم سيارات.