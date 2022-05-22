انت الان تتابع خبر ماوقّفتش مسكنات.. تفاصيل الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد بعد دخولها في غيبوبة عقب سماع خبر وفاة سمير صبري اليكم ماحدث لها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة نجوى فؤاد، أنها تعاني من أزمة صحية بعد وفاة الفنان الكبير سمير صبري، الذي ودّع عالمنا صباح أمس الجمعة عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته صباح اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن في مقابر العائلة في المنارة بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية.

واستكملت: لما قالوا لي قلت لهم بلاش هزار هنفضل نكدب لإمتى، لأن فيه شائعات كتير بتطلع على الفنانين، وما صدقتش لأنه كان طالع المستشفى زي الفل.

ونعت نجوى فؤاد سمير صبري بكلمات مؤثرة إذ قالت: رحل الذي كان يقدم لنا البهجة وكان سندًا للفنانين والفنانات من الصغير للكبير، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته قدم كثيرا من الأعمال الخيرية دون أن يخبر أحدًا، وأوصانا أن لا نخبر أحدًا بها، ربنا يدخله في فسيح جناته مش هننساه لأنه صعب يتنسي.