انت الان تتابع خبر سمية الخشاب برسالة للمتابعين وهذا ما قالته بعد رحيل والدتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ منشور جديد عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي وكتبت قائلة:"حبايبي وحشتوني اوي طمنوني عليكم في الامتحانات حقكم عليا انا كنت ففتره صعبه جدا بس الحمد لله بدعيلكم من قلبي ربنا يوفقكم ويقويكم وميضيعش تعبكم علي الفاضي وان شاء الله اباركلكم النجاح، بحبكم".

وكانت سمية قد رثت والدتها بكلمات مؤثرة وذلك في منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة وكتبت: "حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم ومازالت النفس تشتاق لهم ولكن لن ننسي الايمان بالقضاء والقدر وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم، اللهم إنا نسالك في هذا الشهر الفضيل ان تجعل من فقدانهم فى اعلي منازل الجنان اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم".