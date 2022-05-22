جمال سليمان يكشف عدم تلقيه ترشيحات في الأفلام المصرية... اتفرج فيديو

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الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان السوري، جمال سليمان، عدم تلقيه حاليا ترشيحات للمشاركة في الأفلام المصرية.‏ وأشار أمس الأحد، في تصريحات لبرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، إلى أن هناك نوعان من الأفلام، الأول هو التجاري، الذي يستهدف إيرادات شباك التذاكر، لكنه ليس في قائمة أبطالها.

وعند سؤاله عن اقتراحه من أجل تلقيه ترشيحات في الأفلام المصرية، قال جمال سليمان مازحا إنه يوافق أن يقدم للمنتجين حسما على أجره. وشارك جمال سليمان في عدد من الأفلام المصرية خلال السنوات الماضية، منها "ليلة البيبي دول"، و"حليم".

وكان آخر الأعمال الفنية لجمال سليمان هو مشاركته في بطولة الجزء الثالث من المسلسل المصري "الاختيار"، والذي عرض خلال شهر رمضان 2022، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي.