انت الان تتابع خبر اتفرج منة عرفة ومحمود المهدي يحتفلان بزواجهما رسمياً في حفل عائلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان محمود المهدي إقامة حفل زفافه على الفنانة منة عرفة في جو عائلي أسري.

وكتب المهدي عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط ، حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا».

يذكر أن، كان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بإغلاق حسابات المهدي، زوج الفنانة منة عرفة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، وذلك بعد تقديم أشرف زكي بلاغ ضده واتهامه أنه يسئ للفنانين.

جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشكوى لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد المهدي.