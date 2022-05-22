انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو زكي جمعة الذي ذكره الزعيم في مدرسة المشاغبين عندما خرج عن النص.. مفاجأة غير متوقعة اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أرتبط زكى جمعة في ذهن محبو مسرحيه مدرسة المشاغبين ، منذ ان عرضت أول مرة في منتصف السبعينات والذي جاء ذكر إسمه على لسان عادل إمام.فى مشهد شهير للفنان عادل إمام بمسرحية "مدرسة المشاغبين" أمام الفنانة الراحلة سهير البابلى، يقول فيه: فين أيام رفاعة الطهطاوى.. وقاسم أمين وعلى مبارك وزكى جمعة.. مين زكى جمعة ده؟

حيث قال: زكى جمعة هو رئيس فريق التمثيل بكلية الزراعة الذى احتضن عادل إمام واختبره قبل التحاقه بفريق التمثيل وهو الآن أستاذ بجامعة الزقازيق ورجل أعمال أيضا واسمه الحقيقى محمد زكى جمعة، وقال عنه الزعيم إنه كان نموذجا صالحا وعظيما من الشباب فى ذلك الوقت.

مدرسة المشاغبين مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني (إلى المعلم مع الحب) عرضت فى 24 أكتوبر 1973 بعد حرب 73 بأيام قليلة، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبى، أحمد زكى، حسن مصطفى، سهير البابلى وهادى الجيار، ألف المسرحية الكاتب المصرى على سالم.