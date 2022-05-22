انت الان تتابع خبر الفنانة هنادي مهنا تخطف متابعيها من المالديف بأحدث إطلالة اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هنادى مهنا، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها من "جزر المالديف".

وخطفت هنادى أنظار متابعيها، حيث ظهرت وهي إرتدت ملابس صيفية أنيقة ذات لون "بني" ومن الناحية الجمالية، و استخدمت ميك آب هادئ مما ساعم في إبراز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدل على كتفيها.

وشاركت مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.