انت الان تتابع خبر اتفرج موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل الكوري لعبة الحبار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المخرج العالمي "وانغ دونغ هيوك"، مخرج ومؤلف المسلسل الكوري "لعبة الحبار -Squid Game"، تفاصيل تتعلق بالجزء الثاني من العمل وموعد عرضه بعدما حصد شهرة واسعة عالمياً.

وفي التّفاصيل، أفاد هيوك في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" أنّ محبي "لعبة الحبار" على موعد مع الجزء الثاني من المسلسل في نهاية 2023 أو في بدايات العام 2024.

وأوضح هيوك أنه يناقش حاليا احدى المنصات في أمور تتعلق بالموسم الجديد الذي سيشمل المزيد من الألعاب المثيرة المليئة بالتشويق والمغامرة.

ومسلسل "لعبة الحبار" هو مسلسل إثارة كوري جنوبي، كتبه وأخرجه هوانغ دونغ هيوك، تم عرضه على أحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة في سبتمبر 2021.

أصبح المسلسل أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية، وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم، وصلت إلى رقم 1 في 90 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أصبح لعبة الحبار الأكثر مشاهدة في العديد من الأسواق الرقمية الإقليمية، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقه، اجتذب أكثر من 142 مليون مشاهد، متجاوزًا برنامج بريدجيرتون لعام 2020 باعتباره المسلسل الأكثر مشاهدة على الشبكة حتى الآن.