انت الان تتابع خبر آية في الحسن واسطورة في الجمال.. أتذكرون طفلة مسلسل ريا وسكينة (بديعة)؟؟.. لن تتخيلوا كيف ظهرت بعد ما كبرت وصارت أجمل عروس ..(اتفرج الصور من حفل زفافها) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من حفل الممثلة المصرية زفاف ​نوران جاد​ المعروفة بدور بديعة الطفلة في المسلسل الشهير ​ريا وسكينة​ طفلة.

وإحتفلت نوران بعقد قيرانها على طبيب مصري في أحد الفنادق في القاهرة العام الماضي، وحضر الزفاف عدد من الفنانين مثل وفاء عامر، كما أحيا الجفل الفنانين تامر حسني ومحمود عسيلي.