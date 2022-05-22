لماذا غاب ابن سمير صبري الوحيد عن حضور جنازته؟ زوج شقيقته يكشف عن السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مصطفى عبد السلام، زوج شقيقة الفنان الراحل سمير صبري، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان القدير، وسبب غياب نجله الوحيد عن حضور الجنازة.

وقال عبد السلام، إن حسن نجل الفنان سمير صبري، هو طبيب أسنان وبناء على رغبة والده لم يخطره بمرضه، مؤكدا أنه لم يتواصل مع ابنه حتى الآن.

وتابع: كان مش عاوز يقول لابنه أنه مريض ومكلمتوش من ساعة الوفاة، وابنه مش شرقي زينا بمشاعرنا تربية إنجليزي.

وعن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سمير صبري، قال في مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه بعد قرار الرئيس بعلاجه في المستشفى كان سعيد جدًا وحالته الصحية تقدمت جدًا لكن قضاء الله لا يقف أمامه أحد.

وأوضح قائلا: آخر ليلة كنت معاه ومعانا أصدقاء وكنت تاني يوم رايح العلمين وراجع ولما رجعت بكلمه في التليفون، وكان كويس أوي وقلي طالما أنت جيت متأخر مساء الخميس خلينا نتقابل يوم الجمعة بعد الصلاة لكن للأسف قضاء الله كان أسرع من لقاءنا.

وواصل: فقدنا هرم بكل المعاني فنان وإنسان وصديق وخدوم بكل المعاني، وفيه حاجات الحقيقة رغم تقارب السن بينا لكن كنت بتعلم منه.