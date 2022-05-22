محمود الليثي يطلب الدعاء لابنه بعد تعرضه لوعكة صحية: عايش على المحاليل بقاله 24 ساعة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان محمود الليثي، تعرضه ابنه لوعكة صحية، أدت لدخوله المستشفى.

ونشر محمود الليثي صورة لابنه وهو داهل المستشفى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق قائلا: “أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون”.

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي مسلسل “المشوار” الذي عرض في موسم رمضان 2022 بطولة الفنان محمد رمضان، والذي دارت أحداثه حول “ماهر” الذي يضطر لترك البلد رفقة زوجته ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

“المشوار”، شارك في بطولته بجانب محمد رمضان عددًا من النجوم، أبرزهم: دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وسماء إبراهيم، وسامي مغاوري، وندى موسى، وأحمد صفوت، وآخرون، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.