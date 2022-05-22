انت الان تتابع خبر إيناس الدغيدي ومصطفى هريدي في ورظة كبيرة بسبب المخدرات.. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ألقي القبض على الفنان مصطفى هريدي، بعد قيامه بإصابة ألقي القبض على الفنان مصطفى هريدي، بعد قيامه بإصابة 4 أشخاص، في مدينة الشيخ زايد، إثر حادث تصادم بسيارته، وعلى الفور تم اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه قال هريدي في تصريحات صحفية إنه أوكل محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدغيدي، بدعوي السب والقذف والتشهير، مضيفاً بقوله: "لا يجوز أن تلقي إيناس الدغيدي بفشلها على شخصي، لأن الفيلم فشل بسببها، وامتنع الجمهور عن مشاهدته بسبب اسمها، مما أضرني شخصياً، ولذلك أعتبر هذه التجربة "غلطة وندمان عليها".

شارك هريدي في عدد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا وكان معظمها مع الفنان عادل إمام بفيلم "مرجان احمد مرجان"، واشتهر بافيهيه "موووز"، كما شارك الفنان تامر حسني فيلم "عمر وسلمى".