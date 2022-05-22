انت الان تتابع خبر اتفرج .. الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خرج الفنان مصطفى كامل من المستشفى بعد استقرار حالته ، حيث تعرض لأزمة صحية أمس الجمعة ونقل إلى المستشفى.

وأكد مصطفى كامل أن الأطباء أكدوا له أنه مصاب بالهلع العصبي وهو مرض يشبه الأزمة القلبية، ولا بد من الراحة التامة خلال الفترة المقبلة.و قد أعلن المطرب الشعبي أحمد العيسوي عن تعرض الفنان" مصطفي كامل" إلى وعكة صحية أسفرت عن نقله إلى أحد المستشفيات وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر "فيس بوك".ونشر أحمد العيسوي صورة للفنان مصطفى كامل من داخل المستشفى، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مطالبًا الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.