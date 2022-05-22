مدحت العدل يحتفل بعقد قران ابنته (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل السيناريست مدحت العدل بعقد قران ابنته آية في أحد المساجد في القاهرة.

وعقد القران الشيخ علي جمعة، وانتشر فيديو له أثناء جلوسه بين العروسين، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

وكان السيناريست قد احتفل في أغسطس قبل الماضي بخطوبة ابنته على عريسها عمر شطا في حفل حضره عدد كبير من الفنانين بينهم يسرا، لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

يذكر أن السيناريست مدحت العدل قد فاز مؤخرا بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، للمرة الثانية على التوالي، في الانتخابات التي أقيمت في ساقية الصاوي بالزمالك.

آخر أعمال مدحت العدل كان تأليف تتر مسلسل “أمل فاتن حربي” ومن ألحان أحمد جمال العدل وغناء أنغام.

ومسلسل “فاتن أمل حربي” من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج جمال العدل، إخراج محمد العدل وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، حاتم صلاح وأحمد ماجد.