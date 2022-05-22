نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد نقله للمستشفى.. زوجة مصطفى كامل تكشف عن إصابته بـ”الهلع العصبي” ومنعه من الكلام على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت زوجة الفنان مصطفى كامل، تفاصيل حالته الصحية، بعد نقله للمستشفى أمس، ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

وقالت زوجة مصطفى: “عملوا كل الإشاعات والتحاليل، والتقارير كلها أثبتت انهيار وتوتر عصبي شديد جدًا وصل لمرحلة طبية اسمها الهلع العصبي.

وأضافت زوجة مصطفى كامل: الدكاترة قالوا إن ده أخطر من الأزمة القلبية وأصروا على وجوده ومتابعته داخل المستشفى، لكن هو رفض البقاء فيها ودي مشكلته مع الأطباء، ولكنهم كانوا يفضلوا متابعة حالته ويفضل تحت المتابعة، وهو حاليًا في المنزل وممنوع من الكلام نهائيًا.. وأنا في اتصال مباشر بطقم الأطباء المتابعين للحالة.

وحكت زوجة مصطفى كامل تفاصيل ما حدث له، وقالت: “هو حس إنه تعبان وهو راجع من الأستوديو، واتصل علينا وقال أنا فوق كوبري أكتوبر وتقريبًا بموت، مش شايف الطريق وإيدي بتترعش وحاسس إني هتقلب من على الكوبري.

ونرصد لكم تفاصيل الهلع العصبي الذي أصيب به الفنان مصطفى كامل في سياق السطور التالية، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

– يسبب الهلع الصعبي أعراضًا مثل ألم الصدر، والشعور بالاختناق، والدوخة، والغثيان، وضيق النفس.

– تستمر نوبة الهلع الصعبي لفترة تتراوح ما بين 10 – 20 دقيقة.

– الخوف من الموت.

– تنميل في الأطراف.

– هلوسات وشعور بالانفصال عن الجسد.

طرق الوقاية من الإصابة بالهلع العصبي

– تجنب الكحوليات تمامًا.

– تجنب الكافيين تمامًا.

– تجنب الظروف والمواقف التي قد تسبب التوتر.

– التحدث مع اختصاصي نفسي عن أي ضغوطات حياتية قد يعاني منها الشخص.