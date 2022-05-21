محمود المهدي يعلن احتفاله بزفافه على منة عرفة ويكشف سبب عدم نشر صور الفرح

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان محمود المهدي، زواجه من الفنانة منة عرفة.

ونشر “المهدي” صورة تجمعه بمنة عرفة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق قائلا: “الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا”.

جاء ذلك بعد أن أعلن محمود المهدي، منذ أسبوعين، عودته لمنة عرفة بعد انفصالهما للمرة الثانية.

وكان محمود المهدي ومنة عرفة احتفلا بعقد قرانهما يوم 30 يونيو من عام 2021، وفي نوفمبر من نفس العام تم الانفصال الأول، ولكن أعلن “المهدي” عودته لمنة في نفس الشهر قائلا: “الحمد لله.. دائما ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى الخير لينا.. ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف”.

فيما أعلنت منة عرفة، أيضا عودتها لزوجها محمود المهدي، بعد انفصالهما، وكتبت عبر “فيسبوك”: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت.. الطلاق يهتز له عرش الرحمن ، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبالكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها”.

وفي ديسمبر من عام ديسمبر 2021 أعلن محمود المهدي زفافه على منة عرفة، وفي مارس 2022 تم الانفصال الثاني، إلا أن الفنان الشاب أعلن منذ قليل زواجه من منة عرفة في حفل أسري.