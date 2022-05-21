نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “نقابة الممثلين” تقرر إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب أزمة جنازة سمير صبري على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل فيما بدر منها من مخالفات خلال جنازة الفنان سمير صبري.

وجاء بيان النقابة كالتالي: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات”.

وقال أشرف طلبة سكرتير النقابة إن سبب إيقاف غادة إبراهيم، جاء نتيجة لوجود بعض اللوائح والقوانين التي تنص على أن من يتسبب في إهانة زميل أو إحداث شغب على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم إيقافه على الفور، معربًا عن استيائه الشديد لما حدث في جنازة سمير صبري.

وحكت غادة إبراهيم ما حدث معها خلال الجنازة موضحة أنها حاولت استقلال الباص المخصص للفنانين لنقل المشيعين للإسكندرية لمرافقة جثمان الفنان سمير صبري لمثواه الأخير، لكن اعترضتها إحدى الإعلاميات.

وكشفت غادة إبراهيم تفاصيل المشاجرة، حيث قال إن هناك فنانتين منعتاها من الصعود للأتوبيس المخصص لنقل الفنانين لمقابر عائلة الراحل سمير صبري، في محافظة الإسكندرية.

وأضافت غادة إبراهيم: قالو لي الأتوبيس مُخصص لناس معينة، واكتمل خلاص، وقفلوا في وشي الباب، ليه بجد يعملوا كده ليه؟، ربنا بياخد الناس الطيبة الخلوقة ويسيبوا الأشرار على الأرض، حتى كمان في الدفن فيه منع، حسبي الله ونعم الوكيل.

وتحدثت غادة إبراهيم عن الفنان سمير صبري وقالت إنه أكثر شخص وقف بجانبها وقت أزمتها ولم يتركها وكان دائما يسأل عنها.

وشيعت جنازة الفنان سمير صبري عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسافر عدد من النجوم إلى الإسكندرية بعد أن رحل عن عالمنا أمس.

ومن المقرر أن يقام عزاء سمير صبري الإثنين 23 مايو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.

وكان سمير صبري سجل عدد من حلقات برنامجه الإذاعي “ذكرياتي” التي لم تذاع بعد، ومنها حلقة مع الفنان حسن يوسف.