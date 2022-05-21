انت الان تتابع خبر نقابة المهن التمثيلية توقف هذه الفنانة عن العمل بسبب أحداث جنازة سمير صبري اليكم من هي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي بيان تضمن قرار توقيف ​غادة إبراهيم​ عن العمل وجاء البيان كالتالي: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات".

وقالت غادة بعد أدائها صلاة الجنازة على الراحل إنها تحبه جدًا، ولا تنسى أنه وقف إلى جوارها حينما وقعت في أزمة، إلا أنها تشكر تلك الأزمة التي وضحت لها الصديق من المنافق: "سمير كان واقف جنبي وقعد يقولهم عليا إني كويسة وإنه واثق في براءتي، وبالفعل طلعت براءة، وشكرته على دعمه الكبير ليا".

ودعت إبراهيم الله أن يغفر له ويرحمه، ويؤنس وحشته، ويهون على الجميع فرقاه. وأضافت قائلة :"بدعيلك وأنا صائمة".

وعبرت غادة عن غضبةا الكبير لأن الفنانة إلهام شاهين وبوسي شلبي منعتاها من استقلال الأتوبيس الذي سيصل مع الجثمان لمقابر العائلة في محافظة الإسكندرية.