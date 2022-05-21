أخيراً انكشف السر الخطير الذي حير الجميع .. خفايا صادمة وراء انفصال الفنانة ياسمين صبري وأبو هشيمة؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مقربة تفاصيل جديدة في طلاق أحمد أبو هشيمة من ياسمين صبري، وتبين أن الانفصال تم في دبي بدولة الإمارات العربية، حيث تقوم الفنانة ياسمين صبري بتصوير بعض الإعلانات الخاصة بماركة كارتير العالمية، وتبين أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كان يقضى إجازة عيد الفطر المبارك، وأن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة اتفقا على الانفصال في هدوء، شريطة أن يظلا أصدقاء.

وفي سياق متصل، أكدت الفنانة ياسمين صبري، وبشكل قاطع خبر انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد زواج دام أكثر من عامين. وقالت ياسمين في أول تصريح لها عن الانفصال: كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء”.

مؤكدة أنها تكن لطليقها كل الاحترام والتقدير.

وفي الوقت نفسه نشر أول هشيمة مقولة قالت: “أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم”. لكنه حذفها بسرعة. انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

تصدر خبر انفصال ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مواقع التواصل خلال الساعة الماضية، بعد أن تحولت الشائعة إلى حقيقة مؤكدة ووقع الانفصال بالفعل وفقًا لمصادر مقربة من الأسرة.

وأوضحت المصادر أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية.

وأشارت المصادر إلى أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري اتفقا على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر أن أبو هشيمة وياسمين صبري، قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق.

وحرص كلا من أحمد أبو هشيمة وزوجته ياسمين صبري على إلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك حذف جميع الصور التي تجمعهما من جميع حساباتهما، وذلك بعد تأكيد خبر انفصالهما رسميًا قبل ساعات قليلة.

وكشفت مصادر مقربة من رجل أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري عن انفصالهما بالفعل في إطار من الود الاحترام بين الطرفين.

وذكر المصدر أن زواج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، استمر حوالي عامين، وكان الود يسود بينهما خلال هذين العامين.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي احتفلت ياسمين صبري، بعيد زواجها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت ياسمين استوري وظهرت بها كيك يوجد عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها، قبل أن ينفصلا رسميًا بعد عدة أشهر من عيد زواجهما الثاني.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: “تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: “إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة”، مختتمين بالقول: “نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.

وفي سياق متصل، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديدة بعنوان الشادر، متكون من 15 حلقة سيعرض على إحدى المنصات.

وتعود ياسمين صبري للدراما التليفزيونية، من خلال تجسيد شخصية بنت شعبية بمسلسلها الجديد من إخراج سامح عبد العزيز.

كما تعاقدت على فيلم تاريخي مع الفنان أحمد عز ومن إخراج أحمد علاء.

المصدر: أوان مصر