انت الان تتابع خبر ايقاف فنانة مصرية عن العمل بسبب فضيحة ارتكبتها خلال جنازة سمير صبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها الرسمي، اعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي عن قرار عاجل بإيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل واحالتها إلى التحقيق بسبب ما تفوهت به من عبارات مسيئة بحق الفنانة الهام شاهين، في جنازة الراحل سمير صبري، واتهامها لها بمنعها من ركوب "الأتوبيس" الخاص بنجوم الفن الذين رافقوا جثمان الفقيد لمثواه الأخير.

وجاء في القرار الذي جاء بتوقيع سكرتير النقابة، وليس نقيب المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات"، وذلك بعد ان أثارت غادة أزمة كبيرة عقب انتهاء مراسم الصلاة على جثمان الراحل.

حيث ظلت الفنانة تصرخ في ساحة المسجد وتتفوه بعبارات غاضبة بحق الهام شاهين، وتعمدت أن تنطق اسمها بطريقة غير صحيحة لتجنب المساءلة القانونية، كما طالت الاتهامات الإعلامية بوسي شلبي التي كانت متواجدة بنفس الأتوبيس.

وبعد أدائها صلاة الجنازة على الراحل، كتبت غادة ابراهيم، منشورا أكدت فيه إنها تحب سمير صبري جدًا، ولا تنسى أنه وقف إلى جوارها حينما وقعت في أزمة، وكان واثق في براءتها، وشكرته على دعمه الكبير لها، ودعت له بالمغفرة والرحمة، وأضافت قائلة :"بدعيلك وأنا صائمة".

وعبرت الفنانة عن غضبها الكبير من إلهام شاهين وبوسي شلبي بسبب منعها من استقلال الأتوبيس الذي سيصل مع الجثمان لمقابر العائلة في محافظة الإسكندرية.



