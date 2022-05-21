انت الان تتابع خبر خسارة جديدة في مصر بعد وفاة شخصية فنية معروفة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد صراع طويل مع المرض، توفي، اليوم، أحد أشهر معدِّي البرامج في التلفزيون المصري، الكاتب والسيناريست المصري يحيى تادرس.

وأعلن الخبر الحزين، المخرج رضا شوقي، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» حيث نشر صورة لتادرس، وعلق عليها: "انتقل إلى الأمجاد السماوية السينارست يحيى تادرس عوض، زوج المرحومة سامية فهيم سلامة وداعاً حبيبي وأستاذي وصديقي ومعلمي"، وتقام صلاة الجناز في كنيسة مارجرجس هليوبلس، وتتلقى الأسرة العزاء في القاعة الملحقة بنفس الكنيسة بدءا من السادسة مساء وحتى العاشرة مساء.

يحيى تادرس هو مُعِدُّ برنامج حكاوي القهاوي، الذي حقق نجاحاً طاغياً، قامت بتقديمه الإعلامية الراحلة سامية الأتربي في التسعينيات، كما كتب حوار وسيناريو عدة أعمال فنية منها "الساعات الرهيبة».

وكانت بدايات تادرس في الإعداد، مشاركته في حرب أكتوبر، وكتابته لفيلمي الإرادة واللحظات الرهيبة، ودخل بعدها عالم الإعداد التلفزيوني مع المذيعة أماني ناشد



