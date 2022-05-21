انت الان تتابع خبر عادل إمام: وداعا ايها الفنان الكبير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نعى الفنان عادل إمام، صديقه الفنان الراحل سمير صبري، الذي توفي عن عمر ناهز الـ85 عاماً أمس الجمعة، وكتب قائلاً: "وداعا الفنان الكبير سمير صبري مع السلامة يا صديقي.. اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

وتفاعل الجمهور مع منشور عادل امام، متمنين الرحمة والمغفرة للفنان الراحل، والصحة وطول العمر للزعيم.

وشيع عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان المصري جثمانه إلى مثواه الأخير، أبرزهم أحمد السقا وليلى علوي وإلهام شاهين وداليا البحيري وهاني رمزي ويسرا وفيفي عبده ووفاء عامر والفنانة الكبيرة سميرة أحمد وغيرهم، بالاضافة الإعلامي محمود سعد والإعلامية بوسي شلبي، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وعدد من كبار الشخصيات في وزارات مصرية.

وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن الراحل سيدفن جثمانه في مسقط رأسه، في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وكان قد كشف المخرج محمد تركي عن وصية سمير صبري الأخيرة، قائلًا "أوصى أن أقوم بتغسيله بنفسي، وأن يتم دفنه في مقابر أسرته بمحافظة الإسكندرية"، لافتا أنه منحه قبل رحيله رقم المسؤول عن المقابر ليتواصل معه في حال حدوث الوفاة وتجهيز المدفن.

هذا وتوفي سمير صبري، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب، حيث كان قد رقد داخل أحد المستشفيات خلال منتصف شباط (فبراير) الماضي، بسبب مشكلة في الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.