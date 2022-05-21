انت الان تتابع خبر مصطفى كامل بالعناية المركزة وخطورة وضعه الصحي تقلق الجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، كشف الملحن حسن دنيا عن تعرض الفنان ونقيب الموسيقيين السابق مصطفى كامل لأزمة صحية، تم نقله على إثرها للمستشفى.

ونشر الملحن صورة لمصطفى كامل وهو داخل العناية المركزة، وعلق قائلاً: "ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامة اللهم أمين يارب العالمين"، وأردف في تصريحات صحافية، أن مصطفى كامل شعر بالتعب ليلة الخميس، وتم نقله صباح الجمعة للمستشفى، وهو الآن بالعناية المركزة للاطمئنان على صحته، ولم يعلن التشخيص النهائي لحالته.

وبدوره كشف مصطفى كامل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدا ان حالته مستقرة بعد تعرضه مؤخرًا فيما يشبه أزمة قلبية أثناء قيادته للسيارة، مشيرًا إلى أن الأطباء قاموا بعمل بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته، واستقروا على بقائه في المستشفى ولكنه رفض وذهبت إلى منزله، وأضاف ان الفحوصات أوضحت أنه يعاني من الهلع العصبى، وهو أسوأ من الأزمة القلبية حسب وصفه.

وتداول المتابعون والجمهور المحب للفنان خبر تعرضه لوعكة صحية، متمنين له الصحة والسلامة.

وعلى صعيد آخر، طرح الفنان مصطفى كامل، أغنية "عنوان الحياة"، من كلماته وألحانه، ولاقت نجاحا كبيرا بين الجمهور.