مفاجأة فنية مدوية.. أنكشاف الديانة الحقيقية للممثلة « نورمان أسعد » والذي أخفتها عن الجميع حتى عن طليقها أيمن زيدان!!

الرياض - محمد الاطلسي - نورمان أسعد هي ممثلة سورية ولدت في إحدى قرى دمشق ولديها أربع أشقاء وهم سمر وهي أختها الكبري، سامر ونسرين ورزان وهم أصغر منها، وقد كانت في المدرسة إحدى بطلات رياضة الجمباز، درست في دمشق وتخرجت من كلية الحقوق ولكنها لم تعمل بالكلية بل عملت بالتمثيل. الإسم بالكامل: نورمان علي محمد أسعد الزكري. تاريخ ميلاد نورمان أسعد: الثاني والعشرين من شهر يناير من عام ١٩٧٥. عمر نورمان اسعد: تبلغ من العمر ٤٥ عام من عام ٢٠٢٠. محل ميلاد نورمان اسعد: دمشق – سوريا. جنسية نورمان اسعد : الجنسية السورية.

ديانة نورمان اسعد : الاسلام. عدد تزوج نورمان اسعد: تزوجت ٣ مرات. أسماء أزواج نورمان اسعد: ايمن زيدان- عدنان ابراهيم -نهرو محمد عبد الكريم. زوج نورمان اسعد الحالي: نهرو عبدالكريم الكسنزاني. عدد أولاد نورمان اسعد: ٥ اولاد. أسماء اولاد نورمان اسعد: جودي ايمن زيدان – تيجان وتاج وجينار و روجينا نهرو. مهنة نورمان اسعد: ممثلة معتزلة. المؤهل العلمي: كلية حقوق سنوات النشاط: من ١٩٩١-٢٠٠٧م عدد اخواتها : ٣ شقيقات وشقيق. أسماء أخوات نورمان أسعد: سمر – نسرين – رزان – سام قصة حياة الفنانة نورمان أسعد لها العديد من الأعمال الفنية المشهورة، بدأت مشوارها في عمر السادسة عشر عاماً بأدوار ثانوية، ثم بعد ذلك لاقت نجاح باهر في يوميات جميل وهناء وعملت بالإنتاج، كذلك وانضمت بعد ذلك للنقابة ولكن فصلت بعد ذلك بسبب بعض الإستحقاقات المادية وتعرضت للعديد من الحوادث أثناء أدائها عملها في أحد المسلسلات وقامت بإجراء بعض العمليات التجميلية لمحو آثار هذا الحادث، تزوجت من عدنان ابراهيم عقب مسلسل يوميات جميل وهناء ولكنهما انفصلا، ثم تزوجت من أيمن زيدان الذي شاركها البطولة ولكنهما انفصلا بعد ٣ سنوات وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها جودي، وبعد ذلك تزوجت من نهرو عبد الكريم في عام ٢٠٠٧، ولكن بعد أن تزوجت من نهرو عبدالكريم زوجها الثالث قررت الإعتزال في عام 2007، وآخر ظهور لها عام ٢٠١١ وقد صرحت أنها سوف تبدأ في العمل الفني مرة أخري، وقد أنجبت ثلاثة أولاد من نهرو عبدالكريم.