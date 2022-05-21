هل تمانع من العمل مع محمد رمضان؟.. رد لن تتوقعه من أحمد عبد العزيز فاجأ به الجمهور

انت الان تتابع خبر هل تمانع من العمل مع محمد رمضان؟.. رد لن تتوقعه من أحمد عبد العزيز فاجأ به الجمهوروالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن رأيه في الفنان محمد رمضان والأدوار التي يقدمها. وكان ذلك خلال لقاء أحمد عبد العزيز في برنامج "بالخط العريض" من تقديم إيمان أبو طالب

ويعرض عبر قناة "الحياة".وقال أحمد عبد العزيز: محمد رمضان فنان ناجح في اللون الذي يقدمه، ولا أمانع من العمل معه أنا ليس لدي اعتراض على العمل مع أي شخص، إذا اعترضت أعترض فقط على العمل نفسه وتركيبته الفنية.يذكر أن أحمد عبد العزيز شارك في رمضان 2022 في مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"