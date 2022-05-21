انت الان تتابع خبر اللقطات الأولي من جنازة سمير صبري.. أبرز الحاضرين سماح أنور وفيفي عبده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من المواطنين بتوديع النجم الراحل سمير صبري، وذلك بعد حضور صلاة الجنازة داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بالقاهرة، وحضره عدد كبير من أفراد أسرته، وتمهيده لدفته في مسقط رأسه بمحافظ الإسكندرية.

اللقطات الأولي من جنازة سمير صبري

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور جنازة الفنان سمير صبري، ومن أبرزهم الفنان أحمد السقا والفنانة سماح أنور وفيفي عبده ودنيا سمير غانم، ونادية الجندي وإلهام شاهين والفنان إيهاب فهمي والإعلامية بوسي شلبي والفنانة غادة إبراهيم ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وعضو مجلس النقابة الفنانة نهاب عنبر والكثير من الفنانين الآخرين.

جنازة سمير صبري

رامي رضوان ودنيا سمير غانم يودعون سمير صبري

وحضرت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان لتشارك في وداع صديق والدها، وحضر أيضاً كلاً من “سوزان نجم الدين، وليلى علوي وإلهام شاهين ولقاء سويدان، وميرفت أمين وداليا البحيري، والسيناريست عمرو محمود ياسين وهنادي مهنا وزوجها خالد صالح ونادية الجندي”.

[جنازة سمير صبري]

