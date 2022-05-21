انت الان تتابع خبر اتفرج – الصاروخ المدمر رانيا يوسف تكشف عن مفانتها على البحر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة رانيا يوسف مرحكات البحث بعدما نشرت صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”، حيث ظهرت مرتدية فستان من مرتدية فستان وردي مكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ بشكل مثير خلال تواجدها علي البحر، أما من الناحية الجمالية فقد أعمتدت علي الكثير من المكياج.

وعلقت رانيا يوسف علي الصورة قائلة شم البحر واشعر بالسماء ، دع روحك تطير.وحصلت رانيا يوسف علي الكثير من التعليقات مثل اهو قمر مشاءالله-تبدو رائعة رانيا- الفستان جميل- قمر- الصيف بقى.