انت الان تتابع خبر شمس البارودي تنشر آخر صورة للراحل سمير صبري قبل وفاته بيومين اتفرج كيف كان! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة المعتزلة شمس البارودي صورة برفقة الممثل الراحل سمير صبري يوم الأربعاء الماضي اي قبل يومين من وفاته.

تم التقاط هذه الصورة خلال جلسة حضرها كل من زوجها الممثل حسن يوسف وصديقتها الممثلة سميرة أحمد وبعض الأصدقاء.وأضافت شمس تعليقاً على الصورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل: "يوم الأربعاء 18 مايو / ايار، جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض في نادي الجزيرة، جلس سمير صبري يحكى ذكريات جميلة عن أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام، وضحكنا كتيرا".

وتابعت : "وامس أتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعي مطول ثم صدمنا اليوم صعدت روح سمير صبري لبارئها رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي أبن الأصول".