انت الان تتابع خبر حملة هجوم ضد نانسي عجرم ومطالبات بمحاسبتها بسبب فعل وصف بالمشين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هجوم كبير تعرضت له الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من قبل الجمهور والمتابعين، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام، وهي متنكرة بوجه أسود، وتتجول في شوارع العاصمة بيروت، خلال احتفالها بعيد ميلادها.

حيث أطلت الفنانة اللبنانية، بمكياج غامق وشعر مستعار، مموج، بهدف اختبار المارّة، وإذا كانوا يستطيعون التعرف عليها أم لا، لكنها تعرضت لانتقادات حادة بسبب تغيير لون وجهها إلى الأسود، معتبرين انه تصرف عنصري، وفيه استيلاء على ثقافة أصحاب البشرة السوداء، وسط مطالبات بمحاسبتها.

وبعد تغيير شكلها، تجولت نانسي عجرم في الطرقات، ودخلت إلى الماركت، واشترت بعض الأشياء ودفعت المال وخرجت، وثم قامت باختبار المارة، وسألتهم عن الاتجاهات، ومن ثم وقفت عند مقهى وحضيت بغناء عيد ميلادها مع أحد الأصدقاء، وفي نهاية الفيديو قامت بإزالة الماكياج الأسمر عن وجهها وسط مطعم مزدحم، ومن ثم التقطت الصور مع العاملين في المطعم.

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، وصفت نانسي أنها تعادي السود، وعلق احد المتابعين: "يعتقد الناس أن استخدامهم للوجه الأسود مقلب فقط ولا يؤدي إلى إهانة السود"، ووعلق الناشط اللبناني الأمريكي داني حجار: " العنصرية السطحية ومعاداة السود لا تزال كلتاهما متغلغلةً في المنطقة، إنه شيء مقزز ومخز"، وأشار الناشط أن الثقافة والإعلام الموسيقي يفشل، بسبب عدم اعتراض أي منصة على ما فعلته نانسي عجرم.

وعلى صعيد آخر، نعت نانسي عجرم الفنان المصري الراحل سمير صبري، عبر حسابها في تويتر، وكتبت: "رحل سمير صبري بالجسد لكنه سيظل في ذاكرة كل مصريٍ وعربيٍ فنانًا مميزًا أبدع ولمع على مرّ الأجيال"، وقدمت التعازي لعائلته وجمهوره.