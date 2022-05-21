انت الان تتابع خبر وفاة فنان عربي قدير أثناء حضوره مهرجان سينمائي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قبل ساعات من تقديمه أحدث أفلامه السينمائية "أبناء رمسيس"، توفي الممثل الجزائري القدير أحمد بن عيسى، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 78 سنة، إثر وعكة صحية، مخلفا وراءه حزنا كبيرا وسط زملائه في العمل السينمائي الذين كانوا في انتظاره.

وكان قد وصل بن عيسى إلى مهرجان كان السينمائي، الخميس، لتوافيه المنية الجمعة، وعبر مخرج وفريق الفيلم عن حزنهم الشديد أثناء تقديم العرض الأول للفيلم في المهرجان، وتم اهداء هذا العمل إلى روح الفنان الجزائري الذي قدم الكثير للسينما العالمية وخاصة الفرنسية.

كما عبر عدد من الفنانين الجزائريين الذين يشاركون في المهرجان عن حزنهم الشديد لرحيل بن عيسى، حيث أكد المخرج الجزائري سعيد ولد خليفة أن أحمد بن عيسى "قامة فنية كبيرة"، وعبرا عن صدمته برحيل الفنان الكبير قبل ساعات من عرض فيلمه في كان، كما نعاه عدد كبير من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل.

وبدوره، قال الصحافي المتخصص في شؤون الفن، رابح علاوة، ، إن أحمد بن عيسى توفي بمدينة كان الفرنسية، بعد فترة وجيزة من الاشتباه بإصابته بمرض السرطان، وسيتم نقله إلى مدينة باريس ومنها ينقل جثمانه إلى الجزائر لدفنه.

قدم الفنان الجزائري بن عيسى خلال 50 سنة من العطاء الفني، 120 فيلماً، وعشرات المسرحيات، والأدوار السينمائية التي مكنته من اكتساب شهرة وشعبية كبيرة، كما تقلد منصب مدير مسرح سيدي بلعباس إبان فترة التسعينات، وهي فترة عصيبة في تاريخ الجزائر، ويعود له الفضل في استحداث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عدداً كبيراً من الجمعيات المسرحية.



