انت الان تتابع خبر صورة لـ بريانكا شوبرا من دون مكياج ستصدمكم الصورة لن تتوقع انها نفسها .. وجهها ممتلئ بالعيوب! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية صورة للنجمة بريانكا شوبرا عن قرب، وبدا وجهها ليس نقياً، بل لديها عيوب كبيرة في بشرتها، ولكن على الرغم من ذلك، فإن ملامحها ليست مغايرة، لكن علامات التقدم في العمر تظهر عليها.قد يعتقد البعض ان النجمات لا يعانينَ من مشاكل الجلد والحبوب وشوائب البشرة، والمشكلة ان الاعلام صوّر لنا في مرحلة من المراحل ان النجمات كاملات، خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي التي عززت هذه الصورة النمطية عبر استخدام الفنانات والممثلات في الشرق الاوسط وفي العالم، برنامج الفوتوشوب.