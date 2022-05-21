انت الان تتابع خبر لم يتوافقا فقط في يوم الموت..سلسلة من المفارقات جمعت سمير صبري وسمير غانم خلال رحلتهما الفنية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سمير صبري الفنان المصري الراحل صادف يوم رحيله نفس اليوم الذي رحل فيه الفنان الكبير سمير غانم، ولم يكن هذا هو الأمر الوحيد الذي جمع الثنائي معا، بل هناك العديد من الأشياء التي شاء القدر أن تجمعهما خلال رحلة فنية طويلة بدأت من نهاية الخمسينات.

وأيضا كل من فيلم "لسنا ملائكة"، و"الأحضان الدافئة"، "وشباب هذه الأيام"، بالاضافة كذلك لـ5 أفلام أخرى.اسم سمير جمعهما في أكثر من دور سمير غانم وسمير صبري جمعهما كذلك اسمهما الحقيقي في أكثر من عمل، حيث اعتاد النجمان على اختيار الظهور بالاسم الحقيقي لهما في الأدوار التي شارك كل منهما فيها، فسمير صبري ظهر في فيلم "من غير معاد"، وفيلم "شيء في حياتي" باسم سمير، كما ظهر أيضا في أكثر من 4 أفلام بنفس الاسم، في وقت حرص كذلك سمير غانم على هذا في العديد من أعماله حتى الأخيرة منها والتي كان من بينها مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، بينما ظهر في بداية رحلته الفنية باسم سمير في فيلم "الأصدقاء الثلاثة"، و"الزواج على الطريقة الحديثة".

رصيد ضخم من الأعمال الفنية سمير غانم الفنان الراحل قدم خلال رحلته مع عالم الفن عشرات الأعمال التي جعلته من أكثر نجوم جيله مشاركة سينمائية ومسرحية، فالنجم الراحل والذي يوافق يوم 20 مايو ذكرى رحيله قدم أكثر من 314 عمل ما بين دراما ومسرح وسينما، في وقت قدم كذلك الراحل سمير صبري عدد ضخم من الأعمال التي جعلته من النجوم أصحاب الإنتاج الفني الضخم خلال رحلته التي وصلت لأكثر من 216 عمل كان أنجحها في فترة السعبينات.

تعاونهما في أعمالهما الأخيرة مع عادل إمام عادل إمام كان العامل المشترك الذي جمع كل من الفنان سمير صبري وسمير غانم خلال أعماله الدرامية الأخيرة، حيث شارك الفنان الراحل سمير صبري في عام 2020 مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، والذي قدم فيه دور جميل سالم، بينما قدم كذلك الفنان سمير غانم دور أحمد أبو زيد في مسلسل قبل الأخير لعادل إمام وهو "عوالم خفية" الذي عرض كذلك في عام 2018.تقديم البرامج التلفزيونية سمير صبري يعد من أبرز نجوم السينما الذين تألقوا في التقديم التلفزيوني وتعد البرامج التي قدمها خلال مسيرة طويلة استمرت لأكثر من 60 عام هي الأنجح، فالنجم الراحل قدم برامج "ما يطلبه المستمعون"، وأيضا كل من برنامج "النادي الدولي"، و"هذا المساء"، وكان يا ما كان"، وقد حفرت هذه البرامج في وجدان الجمهور المصري والعربي، ورغم أن الفنان الراحل سمير غانم كان ينصب تركيزه على الأعمال الفنية لكن له تجربة كمقدم تلفزيوني وتحديدا في برنامج "ساعة مع سمير غانم" والتي استضاف فيها كذلك عدد كبير من نجوم الفن.