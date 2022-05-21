انت الان تتابع خبر مواجهة صعبة.. محطات مؤلمة لسمية الألفي مع السرطان وموعد انتهاء علاجها منه اليكم التفاصيل فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سمية الألفي كشفت خلال الساعات الماضية تفاصيل علاجها من السرطان والمراحل الصعبة التي قد مرت بها في الشهور الأخيرة، كما أوضحت النجمة المصرية الكبيرة موعد انتهاء رحلة علاجها من المرض.

فقالت سمية الألفي: "الحمدلله العلاج يسير بشكل جيد، لكن الوضع كان صعبا في البداية بسبب أن نوع السرطان الذي تم اكتشافه كان قوي، وهذا ما تسبب في وضع برنامج علاج مكثف لكونه كان متعب، لكن الحمدلله هذا الوضع قد مر وأصبحت أحصل على جرعات أسبوعية، وباتت الأمور مستقرة وجهاز المناعة يستعيد نفسه بعد تعافيه من الكيماوي الذي يهاجم في البداية جهاز المناعة".

موعد انتهاء علاج سمية الألفي من السرطان سمية الألفي كشفت كذلك عن موعد انتهاء علاجها من السرطان، حيث أوضحت أن شهر يوليو القادم سوف تنهي جرعات الكيماوي بشكل كامل، موضحة أنها تنتظر عودة شعرها للنمو من جديد حتى تظهر في وسائل الإعلام، فقالت سمية الألفي: "برنامج العلاج سوف استمر عليه حتى شهر يوليو القادم، وبعد ذلك سوف ينمو شعري من جديد واستطيع أن أظهر معكم في البرنامج"، وكانت الفنانة المصرية قد خضعت في الشهور الماضية لعملية جراحية من أجل استئصال ورم سرطاني بالثدي والغدد الليمفاوية، وبدأت مرحلة علاج جديدة.

ظهور سمية الألفي بعد خضوعها لعملية جراحية أحمد الفيشاوي نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعه بوالدتها الفنانة سمية الألفي وظهر فيها وهو يجلس بجوارها بينما قامت هي بتقبيله، وعلق أحمد الفيشاوي على الصور فكتب: "الحب كله وأكتر بكتير.. شكرًا يا صديقتي"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور سمية الألفي وابنها أحمد الفيشاوي،وكانت الفنانة المصرية قد تحدثت عن تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" المعروض على قناة mbc عقب خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم سرطاني، وأكدت أنها سوف تستمر في تلقي العلاج الإشعاعي والكيماوي لفترة، خاصة بعد اكتشاف أن الحالة التي تعاني منها من السرطان نادرة.