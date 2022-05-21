شاهد.. أصالة تشوق جمهورها لحفلها بموسم جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:22 مساءً - حرصت الفنانة أصالة، علي تشويق جمهورها لحفلها الجديد بموسم جدة في المملكة العربية السعودية والذي سيعرض يوم 26 مايو الجاري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012