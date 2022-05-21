شاهد.. أصالة تشوق جمهورها لحفلها بموسم جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:22 مساءً - حرصت الفنانة أصالة، علي تشويق جمهورها لحفلها الجديد بموسم جدة في المملكة العربية السعودية والذي سيعرض يوم 26 مايو الجاري.
وكتبت أصالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”: رح نلتقى بعروس البحر الأحمر.. رح نتشارك أحلى الأوقات .. حنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر.. اخترت منّ أغنياتي كلّ الّلهجات اللي تشرّفت بغنائها وصارت على صدري وسام.. رتّبت الأغاني وكأنّي عمّ شكّل عقد حجاره محبّه وصحبه وضحكه وقصّه صغيره حلوه.. بهالموعد رح نتلاقى بكلّ الشوق بجدّه.