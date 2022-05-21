نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إجراء تحليل مخدرات والاستماع لأقوال الفنان مصطفى هريدي بعد إصابته 4 أشخاص في حادث تصادم على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، سماع أقوال الفنان مصطفى هريدي، في اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، وطلبت التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبي للمصابين.

وقال الفنان مصطفى هريدي في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيرة بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، “مكنش قصدي أخبطهم”.

وأمرت النيابة التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كما أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بإجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي.

وأصيب في الحادث كل من “عبد الله. م”، بكسر في الجمجمة، و”عبد الله. س” بكسر في الفقرتين الثالثة والرابعة، و”بلال .م” بكسر في الحوض، و”باسم. أ”، بكسر في الذراع وخدوش.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع لأقوال الفنان، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم ومعرفة سبب الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وأثناء عبورهم مطبا صناعيا، فوجئوا بسيارة الفنان مصطفى هريدي تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة، وتم التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فني لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.