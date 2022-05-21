بينهم يسرا والسقا وميرفت أمين.. نجوم الفن يشيعون جنازة سمير صبري (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - وصل قبل قليل جثمان الفنان سمير صبري إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث تشيع جنازته من هناك.

وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة ومنهم الفنانة يسرا وأحمد السقا وفيفي عبده وليلى علوي وإلهام شاهين وميرفت أمين ودنيا سمير غانم ورامي رضوان ونادية الجندي وسميرة أحمد والإعلامي محمود سعد والإعلامية بوسي شلبي وأشرف زكي ونهال عنبر ومنير مكرم وهاني رمزي وداليا البحيري، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وغيرهم من النجوم.

ومن المقرر أن ينطلق المشيعون بعد أداء صلاة الجنازة إلى محافظة الإسكندرية، حيث يدفع الفنان الراحل سمير صبري في مقابر العائلة هناك، وفقا لوصيته التي كشف عنها المخرج محمد تركي.

ومن المقرر أن يقام عزاء سمير صبري الإثنين 23 مايو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.

وكان سمير صبري سجل عدد من حلقات برنامجه الإذاعي “ذكرياتي” التي لم تذاع بعد، ومنها حلقة مع الفنان حسن يوسف.