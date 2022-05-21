فن ومشاهير

بينهم يسرا والسقا وميرفت أمين.. نجوم الفن يشيعون جنازة سمير صبري (صور)

0 نشر
Ahmed Elgazar 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بينهم يسرا والسقا وميرفت أمين.. نجوم الفن يشيعون جنازة سمير صبري (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - وصل قبل قليل جثمان الفنان سمير صبري إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث تشيع جنازته من هناك.

IMG-20220521-WA0033

وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة ومنهم الفنانة يسرا وأحمد السقا وفيفي عبده وليلى علوي وإلهام شاهين وميرفت أمين ودنيا سمير غانم ورامي رضوان ونادية الجندي وسميرة أحمد والإعلامي محمود سعد والإعلامية بوسي شلبي وأشرف زكي ونهال عنبر ومنير مكرم وهاني رمزي وداليا البحيري، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وغيرهم من النجوم.

ومن المقرر أن ينطلق المشيعون بعد أداء صلاة الجنازة إلى محافظة الإسكندرية، حيث يدفع الفنان الراحل سمير صبري في مقابر العائلة هناك، وفقا لوصيته التي كشف عنها المخرج محمد تركي.

IMG-20220521-WA0021

ومن المقرر أن يقام عزاء سمير صبري الإثنين 23 مايو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.

وكان سمير صبري سجل عدد من حلقات برنامجه الإذاعي “ذكرياتي” التي لم تذاع بعد، ومنها حلقة مع الفنان حسن يوسف.

IMG-20220521-WA0028

IMG-20220521-WA0016

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا