انت الان تتابع خبر ابنة دنيا بطمة في جلسة تصوير احترافية مفاجئة.. هل تسير على خطى حلا الترك اليكم جمالها مجموعه من الصور؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - غزل ابنة الثنائي دنيا بطمة ومحمد الترك، فاجأت متابعيها على انستغرام، بالإطلالة عليهم بمجموعة صور بجلسة تصوير غير تقليدية ظهرت فيها بملابس سوداء مع المكياج القوي لملامحها، بينما سارع الجمهور الى مقارنة سلوكيات الطفلة بخطى أختها حلا الترك التي بدأت منذ طفولتها بتخطي مرحلتها العمرية من خلال أسلوب ملابسها وتطبيقها للمكياج القوي رغم صغر سنها.. فهل تحذو غزل الترك خطى أختها الكبرى حلا الترك؟.

لكن المفاجئ، بأن غزل الترك ظهرت بأحدث جلسة تصوير لها على حسابها على انستغرام، بمكياج صاخب لا يلائم مرحلتها العمرية على الإطلاق، لكن والديها او المشرفين على صفحتها، أشاروا في تعليقهم على جلسة تصويرها بأنها تأتي "ضمن حفلة تنكرية في المدرسة".

ورغم التوضيح الذي تم إرفاقه مع الصور الجديدة للطفلة غزل الترك، لكن الجمهور لم يبرر لوالدي الصغيرة موافقتهما على ظهور ابنتهما بهذا المكياج القوي، والذي أعاد الى الذاكرة ظهور حلا الترك بإطلالات أكبر بكثير من عمرها، ما جعلها تتجاوز مرحلة طفولتها وتنضج مبكراً.

غزل الترك تمتلك حسابا خاصا على انستغرام الفنانة دنيا بطمة التي أخفت بداية صور ابنتها الأولى غزل الترك عن الأضواء، سرعان ما كشفت عنها بعد عيد ميلادها الأول بحفل عيد ميلاد ضخم، والمفأجأة بأنها فتحت لها حسابا خاصا على انستغرام مع بداية العام الماضي، بعدما تحولت طفلتها الصغيرة الى "فاشينيستا" لا تستعرض يومياتها فيه فقط، انما تستعرض قطع الملابس التي ترتديها وما يلحقها من اكسسوارات، ما جعل الطفلة تطرق ابواب الشهرة مبكراً على خطى أختها حلا الترك والتي تختلف عنها بأنها دخلت الشهرة من باب الموهبة الغنائية.

لكن يبدو ايضا بأن غزل الترك لديها استعدادا لخوض عالم الفن خاصة بعد ظهورها أكثر من مرة في مقاطع فيديو تلتقطها لها والدتها دنيا بطمة وهي تغني وترقص وتعبر عن سعادتها بالغناء بحركات طفولية، وهو ما أثار اهتمام أسرتها لدعمها وتدريبها كما يحرص محمد الترك على اصطحاب طفلته غزل الى الاستديو حيث ظهرت بأكثر من صورة لها بين الآلات الموسيقية..مما يثير التساؤلات دوما بين الجمهور، هل ستتبع غزل الترك نهج أختها حلا الترك في مشوار الشهرة والفن المبكر؟