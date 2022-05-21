انت الان تتابع خبر زوجه واحدة وقصة حب لم تكتمل ضمن علاقات الفنان سمير صبري العاطفية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعد حياة الفنان المصري الراحل سمير صبري، واحدة من أكثر قصص الفنانين والمشاهير التي يحيطها السرية والكتمان، فقليلًا جدًا أو بالأحرى مؤخرًا جدًا، تحدث الفنان الراحل عن تفاصيل حياته الخاصة، وتحديدًا الجانب العاطفي.

حيث تزوج سمير مرة واحدة من سيدة إنجليزية تُدعى «مورين»، دون علم أهله، وتعرف عليها من خلال عمله لفترة قصيرة كمعلم في مدرسة إنجليزية للبنات، وتزوجها وعمره 19 عامًا وكان طالبًا بكلية الآداب حينها. وأنجب ابنه «جلال»، ويعمل طبيبًا في لندن حاليًا.

ومن المرات القليلة جدًا التي تحدث فيها الفنان سمير صبري، عن حياته الخاصة وتحديدًا زوجته وابنه، كانت خلال حلوله ضيفا على برنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد. حيث قال الفنان المصري سمير صبري: "زواجي وإنجابي سرا لم يكن أمرا سهلا، أنا أحببت زوجتي، كانت إنجليزية ووالدها كان يعمل

بالتدريس في الإسكندرية، ولم يكن سهلا بالنسبة لي أن أطلب من والدي الزواج من أجنبية (خوجاية)، لأنه دائما كان يحلم بإقامة حفل زفاف كبير لي، ويحييه عبد العزيز محمود، فهو كان سكرتير نادي ضباط الزمالك، وحسب معرفتي أنه كان في قائمة الانتخابات مع محمد نجيب ضد إسماعيل شيرين باشا، زوج الأميرة فوزية، وفاز نجيب ووالدي، وبحكم هذا كان صديقا لمحمد عبد الوهاب والحاجة تحية كاريوكا، وعبد الوهاب هو من روى لي ذلك".

وتابع سمير صبري: "أحببت زوجتي بعد تخرجي من الجامعة وكان عمري وقتها 19 سنة، ولم أستطع أن أوجه أسرتي، وأدمر الأمل الذي كان يرغب فيه هو ووالدتي، وتزوجنا واشتريت شقة، وكان والدي نفذ وعده له بشراء شقة لي في الزمالك فور تخرجي، ولكني اشتريت الشقة الثانية حتى لا يعرف والدي عن زواجي من حارس العقار".

وأضاف سمير صبري عن هذه الزيجة "نداهة الفن لم تجعلني أرى أمامي مسؤولية الأسرة، كنت أرى تقدمي في الفن وكان ببطء لأنه يعتمد على مسلسلات الأستاذ العظيم فؤاد المهندس التي كانت تتحول لأفلام وأدوار بسيطة مع الأستاذ فريد شوقي، وأندم الآن وندمت وتحسرت بعدها تركتني لإنجلترا لتنجب وكان حقها، فأنا كنت طول اليوم خارج المنزل، سواء أعمل أو ابحث عن أعمال عن علاقات مع المخرجين والمنتجين. كان عندها حق".

حب سمير صبري وسماح أنور الذي لم يكلل بزواج: طالما ظهرت شائعات عن ارتباط سمير صبري، بالفنانة سماح أنور. في بداية الأمر، كان سمير صبري ينفي هذه الشائعات في المطلق ويؤكد أنها زميلة وصديقة عزيزة جدًا، قبل أن يوضح حقيقة الأمر في حواره مع الإعلامي مفيد فوزي، لاحقًا.حيث قال سمير صبري إنه أحب سماح أنور، لكنه لم يتزوجها، بسبب فارق السن الكبير بينهما والبالغ 22 عامًا، رغم أنه اشترى الدبل.

موقف سمير صبري من الزواج ثانية: بعدها كشف سمير صبري، عن سر عن موقفه من الزواج بشكل عام، بعد سفر زوجته البريطانية للخارج، وامتناعه عن الزواج بعدها، ففي لقاء تلفزيوني قديم، قال فيه إن تجربة انفصال والده عن والدته تقف وراء الأمر.

تلك التجربة المريرة التي عاشها سمير صبري في صغره، وحاول كثيرا أن يعيد والده إلى والدته لكنه فشل، وبعدها تزوج الوالد ومن ثم تزوجت الوالدة، وهو ما وضع ضغطًا كبيرًا على سمير صبري، وقرر خوض التحدي كي يثبت للجميع أنه لم يتأثر أو يفشل، خاصة وأن زوج والدته كان له أبناء من زيجة سابقة، وزوجة والده كان لها نفس الأمر.

وبالفعل نجح سمير صبري في أن يكون ناجحا ولكنه قرر ألا يدخل تجربة الزواج حتى لا يحدث لأحد آخر ما مر به هو في صغره، وهو ما اهتدى له في النهاية.قصص حب في حياة سمير صبري: بيد أن حياة الفنان سمير صبري، لم تكن خالية من العواطف، فتردد كثيرا أن قصة حبه الأولى كانت من "ميمي" ابنة فريد الأطرش، أو بالأصح الابنة السرية لفريد الأطرش.

وأكد أنه تعرف عليها حينما كانت تأتي لزيارة أصدقائها بالقرب من منزله، وحينما تعرف إليها أكدت له أنها ابنة فريد الأطرش، من زيجة سرية ولكنه يخفيها عن الجمهور.

تلك القصة التي تأكدت فيما بعد، ونشرت وسائل إعلام لبنانية الأمر، وأكدت أن فريد الأطرش له ابنة من زيجة سرية، لكن سمير صبري شدد على أن هذا الحب كان في فترة المراهقة ولا يمكن توصيفه بأنه حب حقيقي.

وبعدها صرح سمير صبرين في سنواته الأخيرة، للكثير من وسائل الإعلام، عن قصة حبه من الفنانة التي أحبها وكاد أن يتزوجها هي سماح أنور، وأنه بالفعل اشترى خاتم الزواج ولكن الأمر لم يفلح في النهاية بسبب فارق العمر الكبير بينهما.وظل سمير صبري يعيش على تلك الذكريات التي جمعته بسماح أنور، وكيف أنه عارض كثيرا أن يتزوج شخصا من فتاة تصغره بعمر كبير، لذلك منع نفسه من الزواج بسماح أنور وظل وحيدا يطلب الونس حتى رحل.

وفاة سمير صبري: ورحل الفنان سمير صبري صباح اليوم عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عانى منذ عام تقريبا من مرض السرطان وأخذ جرعات كيماوي التي أثرت بشكل كبير على قلبه، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية في القلب الفترة الماضية وتم تأجيلها 3 مرات بأمر الأطباء لأنها عملية دقيقة وصعبة في ظل تدهور حالته الصحية، ليخرج من المستشفى ويعود إلى استئناف عمله ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد الفنادق في القاهرة.

وتحولت صفحات الفنانين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى منصات ودفاتر عزاء للفنان الراحل، والذين أجمعوا أنه يتمتع بصفات الشهامة والطيبة وخفة الظل، ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديقه الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة ليلى علوي، يسرا، بوسي شلبي، شريهان، سماح أنور وحسين فهمي وغيرهم.