انت الان تتابع خبر بعد الانتهاء من برنامج رامز موفي ستار.. رامز جلال كذب على الجميع وليس هذا فان دام الحقيقي.. ظهرت الحقيقة أخيراً اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت اخبار صادمة بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني وانتهاء برنامج رامز موفي ستار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الشخص الذي ظهر في برنامج رامز جلال ليس فان دام النجم العالمي بل شبيهاً له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر أن رامز جلال لم يتعاون مع فان دام بل أوهم الجميع أنه هو بينما في الحقيقة من كان متواجداً هو دوبلير أو ما يعرف بشبيه الممثل الذي يستخدم في المسلسلات من اجل تأدية بعض المشاهد الخطرة.

ولكن أكدت مصادر لبعض المواقع الاعلامية أن هذه المعلومة ليست حقيقة ولم يتم تأكيدها او نفيها حتى الساعة لكن في حال كانت صحيحة فإنها ممكن ان تطيح بمستقبل النجم المصري بعد سنوات في برامجه القادمة.

الجدير ذكره أن برنامج رامز موفي ستار قد لاقى استحسان الكثير من الجماهير بعد عرض جميع حلقاته في شهر رمضان، والتي كانت مليئة بالمتعة والاثارة