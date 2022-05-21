انت الان تتابع خبر آخر طلب لسمير صبري قبل وفاته بساعات.. مفاجئة مكالمة مادلين طبر والراحل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة مادلين طبر عن آخر لقاء جمع بينها وبين الفنان الراحل سمير صبري، وهو كان يوم الأربعاء الماضي أي قبل رحيله بساعات، حيث أنه رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 86 عام، وقالت أن هذا اللقاء جاء بطلب منه وهذا ما قالته على حسابها عبر “انستجرام”

آخر طالب لسمير صبري قبل وفاته بساعات

وكتبت مادلين طبر من خلال انستجرام على صورة تجمع بينها وبين الراحل سمير صبري، وهم في لقاء تليفزيوني سابق قائلة “البقاء لله.. أول إمبارح طلبت أجيلك، قلت له واحشني وهجيلك، أنت لسه في المستشفى بالمعادي اللي زرتك فيها، قالي أنا في البيت يا مادو، وعايزك معايا في إدارة مهرجان بنظمه دلوقتي، محتاجك يا مثقفة لنص ساعة، هتكوني معايا في لقاء إذاعي”.

تفاصيل مكالمة سمير صبري ومادلين طبر

وكشفت مادلين طبر عن تفاصيل أخر مكالمة بينهم قالت أنها طلب منها أن تكون معه في لقاء إذاعي، وقالت “تحت أمرك أستاذي، وبدأ الحوار الممتع مع المثقف الطيب الجدع الإعلامي والفنان والإنسان الأستاذ سمير صبري، بكده يبقى آخر حوار عمله قبل ما توافيه المنية، الله يرحمك وداعا يا صديقي، قلبي بيعصر ألمًا”.