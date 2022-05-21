انت الان تتابع خبر ارتفاع الروبل لمستوى أعلى ما قبل العقوبات.. ووصف بوتين بالداهية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القفزة التي حققتها العملة الروسية "الروبيل" أمام الدولار مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لدعم عملة بلاده التي فرضت عليها عقوبات لاجمة من الاتحاد الاوروبي بعد عزو أوكرانيا عسكريا.

واستشهد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتقرير نشرته بلومبيرغ، الجمعة، قالت فيه: "أغلق الروبل عند أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل اليورو حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي".

وأضافت بلومبيرغ: "قفز الروبل بما يصل إلى 9٪ مقابل اليورو وأنهى جلسة الجمعة أقوى بنسبة 2.8٪ مقابل الدولار في موسكو. العملة الروسية هي الأفضل أداءً على مستوى العالم هذا العام".

ووصف الإعلامي المصري، عمرو أديب، الرئيس الروسي بـ"الداهية" وذلك خلال البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC.

ويذكر أن الروبل بدأ بالانتعاش بعد وصول سعر صرفه لأرقام قياسية أمام الدولار منذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا، وذلك بعد تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه ووفقًا للمرسوم الموقع حديثًا بشأن تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة"، ستحتاج الشركات إلى امتلاك حسابات في البنوك الروسية ودفع العقود بالروبل.