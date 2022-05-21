انت الان تتابع خبر نجلاء الودعاني تحتفل بخطوبتها على هذا اللاعب السعودي اتفرج من يكون -بالصور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفلت خبيرة الموضة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​نجلاء الودعاني​ ليلة أمس الخميس بخطوبتها على اللاعب السعودي ​عبد الرحمن الدخيل ونشرت العروس الجديدة بعض تفاصيل الحفل على صفحتها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الذي حضره الأهل والأصدقاء المقربين.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قيل إنها من حفل خطوبة الودعاني والدخيلوقدموا لها التهاني ووجهوا لها رسائل عبروا فيها عن سعادتهم لارتباط الودعاني وانها وجدت الحب خصوصا انها سبق وصرحت ان الزواج كان خارج حساباتها ولا تفكر بالموضوع ابداً.