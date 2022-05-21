انت الان تتابع خبر الفنانة منى واصف تتخذ هذا القرار المحزن وما علاقة فيلم الهيبة اتفرج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية ​منى واصف​ عن قرار إتخذته أحزن البعض، وهو أنها لم تشارك بأي عمل درامي على شاشة التلفزيون، وذلك لأنها منشغلة تماماً خلال هذه الفترة، وتريد أن تركز على فيلم "الهيبة" الذي تشارك في بطولته الى جانب تيم حسن، ونخبة من النجوم، ويتم تصويره في تركيا.

وقالت في تصريح إذاعي :"أنا ما بقدر آخد أي عمل تلفزيوني باعتبار عندي فيلم سينمائي، بس يطلع الفيلم بكون الجمهور اشتاق النا". يذكر أنه من المقرر عرض الفيلم في فترة عيد الأضحى.