انت الان تتابع خبر مالذي حدث مصطفى كامل في المستشفى اتفرج باصورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الفنان المصري ​مصطفى كامل​، لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات في القاهرة، إذ أعلن المطرب الشعبي أحمد العيسوي عن ذلك الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي حيث نشر أحمد العيسوي، صورة مصطفى كامل وهو على سرير المستشفى، وطالب محبيه بالدعاء له، قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيبي اللهم انت الشافي المعافي أرجو الدعاء للأخ والصديق العزيز الغالي الفنان مصطفى كامل".

وتفاعل المتابعون مع المنشور وتمنوا لمصطفى كامل أن يشافيه الله سريعاً ويرزقه دوام الصحة والعافيه